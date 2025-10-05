Mareggiate e raffiche di vento a 93 km orari: il porto di Rimini finisce sott’acqua

Rimini, 5 ottobre 2025 – La costa riminese sferzata da mareggiate e raffiche di vento fino a 93 km orari. L’ondata di maltempo era prevista, ma più della pioggia a crere problemi sono stati il vento e le correnti, con onde alte 2,5 metri. Il porto di Rimini è finito sott’acqua. L’acqua ha invaso le banchine, i pescatori sono stati impegnati per ore a mettere in sicurezza le barche e gli ormeggi. Lo stesso hanno fatto i soci del Club nautico, che hanno dovuto annullare le regate previste oggi per l’ultima giornata della tappa del campiona O’pen skiff. L’acqua è arrivata anche vicino alle case in via Sinistra del porto. Problemi anche in zona darsena: allagata via Ortigara. Diversi i sottopassi chiusi per ore. Allagati alcuni bar e ristoranti di spiaggia, in certe zone l’acqua è arrivata fino alle cabine. Problemi anche al porto e al Club nautico di Riccione.