Mareggiate sempre più forti: "Sulla città un ‘meteo-tsunami’"

Non chiamatele mareggiate, ma ‘Meteo-tsunami’. A dircelo è la stazione di Scienza civica posizionata sul molo al porto di Rimini, dove si trova la struttura del Rockisland. L’ultimo evento accaduto nella domenica del 5 ottobre, con un importante fenomeno di ingressione marina che ha allagato il porto ed anche la spiaggia in più zone del litorale, ha assunto alcune caratteristiche eccezionali. Come si sa, uno tsunami avviene quando vi sono condiziona tali da generare onde marine che innalzano in modo considerevole il livello dell’acqua finendo per allagare o distruggere.

Il 5 ottobre, stando ai rilievi comunicati dal Comune riminese, la stazione ha registrato un repentino calo della pressione atmosferica. Questa ha innescato un innalzamento del livello del mare pari a circa il doppio del massimo dovuto alla marea ordinaria. Il fenomeno è conosciuto come ‘meteo-tsunami’, e si verifica quando una variazione improvvisa della pressione atmosferica genera un’onda lunga che raggiunge la costa, causando l’allagamento improvviso di tratti di spiaggia, esattamente quanto accaduto lo scorso 5 ottobre.

La stazione di Scienza Civica, installata al porto, è stata sviluppata dal Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (Cmcc) ed è composta da un dispositivo innovativo che rileva simultaneamente dati atmosferici e marini. Vista la singolarità del fenomeno avvenuto un paio di settimane fa, è logico pensare agli effetti del cambiamento climatico. "L’adattamento ai cambiamenti climatici passa necessariamente dallo studio e dall’analisi dei fenomeni attuali e dal loro impatto sul nostro ecosistema – precisa l’assessora alla Transizione ecologica, Blu economy e Mare del Comune di Rimini Anna Montini –. I riscontri che arrivano oggi dal progetto della ‘stazione di Scienza Civica’ confermano l’importanza della ricerca, della collaborazione tra enti e Università, per avere a disposizione strumenti sempre più affidabili e precisi in grado di ampliare le nostre conoscenze e capire le trasformazioni in cui siamo immersi e progettare al meglio gli interventi per il futuro".

La stazione riminese rappresenta la prima di una rete regionale di monitoraggio nell’ambito del progetto SmartCoast. L’importanza del progetto sta anche nella possibilità di generare una allerta precoce in casi di eventi eccezionali. A promuovere SmartCoast sono il centro del Decennio delle Scienze del Mare per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (DCC-CR) e Rimini Blue Lab, con il contributo scientifico del Cmcc.

Andrea Oliva