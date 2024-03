Maresi: "La fusione con Bologna al momento è da escludere"

La fusione della Fiera di Rimini con quella di Bologna "allo stato attuale pare da escludere". Non ha usato mezzi termini l’assessore Moreno Maresi in consiglio comunale nel rispondere a una interrogazione del leghista Pari.

"Lo stesso presidente Lorenzo Cagnoni, nel marzo 2023 – ha ricordato Maresi –, riferiva come la possibilità di fusione fosse ormai ferma. Oggi siamo alla vigilia dell’elezione del nuovo Cda e del nuovo presidente di Ieg, dunque è indispensabile attendere la nuova governance per capire quali saranno gli orientamenti. In ogni caso, allo stato attuale la possibilità di fusione pare da escludere, ma vanno comunque tenute aperte tutte le strade ed è una prospettiva comunque da tenere in considerazione per il futuro". Rimini, assieme a Vicenza, trattandosi di un unico polo congressuale, proseguirà per la propria strada con investimenti per 64 nel riminese e 54 milioni a Vicenza entro il 2028.

"È prevista la realizzazione della nuova arena circolare, la cupola senza pilastri più grande d’Europa, realizzata tutta in legno con un’altezza di 44 metri che potrà ospitare fino a 20mila persone".