Margherita Buy, ‘ciak’ in Riviera: "Un posto affascinante e poetico"

Autoironico, divertente, capace di strappare anche delle risate, Volare con la sua protagonista, Margherita Buy, per la prima volta alla regia, approda a Riccione. L’appuntamento è per questa sera alle 21 al CinePalace Giometti, dove l’amatissima e pluripremiata colonna del cinema italiano, scrittrice e sceneggiatrice, s’intratterrà con il pubblico. In un centinaio di minuti il film racconta la storia di AnnaBì, attrice di successo che soffre di aviofobia, paura di volare che la induce a rinunciare a importanti scritture, limitando la sua carriera.

Una pellicola di autoanalisi?

"Di autobiografico ci sono alcuni elementi, però il tutto è trattato come una materia un po’ più universale. È un’occasione per allargare qualcosa di mio ad altre persone, perché abbiamo affrontato in generale il tema della paura, che in ognuno può avere in diverse declinazioni. C’è la voglia di condividere alcune cose che nella vita ti fanno paura o che non si riescono ad affrontare, ma che trovano una mano nella condivisione. Occorre dunque avere un po’ più di fiducia negli altri".

AnnaBi ci prova e fa pure un corso per riuscire a volare?

"Il volo è un po’ una metafora, comunque lei di fronte ad alcune cose che accadono capisce quali sono le priorità, decide di vivere, ha un atteggiamento più positivo nei confronti della vita, perché comprende che bisogna affrontare le proprie paure, in quanto fa bene non solo a se stessi, ma anche alle persone che stanno accanto".

Al suo attivo come attrice ha oltre 70 film, Volare segna il suo debutto alla regia.

"È il primo film in assoluto da regista. C’era la paura di non sapere, però, è andato incredibilmente tutto bene, mi ero molto preparata e questo mi ha poi dato molta sicurezza su quanto dovevo fare. Ho sempre trattato le storie degli altri, bellissime e molto interessanti, ma l’idea di portarne una per la prima volta pensata e scritta da me mi ha molto gratificata. Vedo che la gente guardando Volare si diverte tantissimo e questo mi fa un enorme piacere, perché non è facile fare ridere le persone delle paure".

Lavorare con Elena Sofia Ricci com’è stato?

"Bello, anche perché si è prestata a questo buffissimo ruolo diverso da lei, nonostante sia un’attrice di diverso genere, più intellettuale. Ci siamo divertite tanto. È stato un grande privilegio avere tanti attori, molto carini e presenti, che come lei si sono davvero dedicati a questo film. Anche grazie a loro questa è stata una bellissima esperienza, mio hanno dato un grande supporto, energia, consigli e grande pazienza".

Il suo sogno?

"Magari fare un film in Corea...".

Che visione ha della riviera romagnola?

"Nel 1990 sono stata protagonista de La settimana della sfinge, film di Daniele Luchetti girato in gran parte a Rimini, e in altre località, come Riccione e Cattolica. Ricordo che andammo a girare una scena su un’enorme spiaggia, tra una sequenza di ombrelloni. Una realtà diversa, un altro mondo per me toscana. Ne rimasi affascinata. Tutti si divertivano tantissimo, c’era grande aspettativa anche sui luoghi allora frequentati dagli stranieri. Poi Rimini mi ricorda Fellini, che ho avuto la grande fortuna di conoscere, il Grand Hotel, gli scenari felliniani. È un posto affascinante, ci sono capitata anche fuori stagione, in questo clima mesto, ma poetico, surreale, comunque molto bello".

Nives Concolino