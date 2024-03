Margherita Buy e quella paura di Volare

Dopo i registi Ciro Formisano e Angelo Antonucci, giovedì sera la rassegna Cinema d’autore, che propone pellicole premiate e selezionate dai festival del cinema, ospiterà Margherita Buy. L’attrice, nonché scrittrice e sceneggiatrice, giovedì alle 21 al Cinepalace Giometti di Riccione presenterà Volare, pellicola che oltre a vederla protagonista segna il suo esordio come regista. Il film di autoanalisi, con punte talvolta divertenti, in un centinaio di minuti racconta la storia di AnnaBì, un’attrice di successo che, come il padre, soffre di aviofobia, stato d’ansia della paura di volare che la induce a rinunciare a importanti scritture, limitando la sua carriera. Questa paura influenza anche la sua vita e i suoi rapporti con la famiglia e con le persone. Emerge soprattutto quando la figlia viene accettata in una prestigiosa università della California. Così, dopo aver rinunciato ancora una volta all’ultimo volo, prende coscienza del fatto che deve in qualche modo affrontare la paura. Decide pertanto di iscriversi a un corso per superare la sua ansia, comune a tanta gente, di salire su un aereo e prendere finalmente il volo per girare un film in Corea.

Nel cast di Volare anche Anna Bonaiuto nel ruolo di Mariolina, Giulia Michelini (Roberta), Euridice Axen (Cristina) e Francesco Colella (Eugenio). Con loro Roberto De Francesco, Maurizio Donadoni e Pietro Ragusa, assieme alle giovanissime Vanessa Compagnucci, Caterina De Angelis e altri attori. La rassegna, patrocinata dal Comune, continuerà giovedì 14 marzo alle 21 con L’avamposto, che ha come protagonista l’"eco-guerriero" Christopher Clark. Si tratta di un documentario sull’emergenza climatica e sulla salvaguardia del pianeta attraverso un originale accostamento tra la foresta amazzonica e il culto dei Pink Floyd. Per l’occasione in sala sarà presente il regista Edoardo Morabito. Questa edizione di Cinema d’autore terminerà giovedì 21, sempre alle 21, con Il libro delle soluzioni, una commedia sulla creatività e sulla salute mentale a cura del regista Michel Gondry. Al centro del racconto un giovane regista indipendente, ansioso e creativo, che fugge in campagna con il girato del suo ultimo film per terminare il lavoro in piena autonomia, senza pericolo di censure produttive. Tutte le proiezioni (biglietto 7 euro, ridotto 5, telefono 0541.605176) sono anticipate alle 20,30 dall’aperitivo offerto da Indaco.

Nives Concolino