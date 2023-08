Margherita Hack e l’intitolazione della rotonda

Sarà l’opera che vuole rivoluzionare la viabilità della città, dunque perché non intitolarla a chi ha votato se stessa all’amore per le scienze e per l’approfondimento scientifico, Margherita Hack. La proposta arriva dal gruppo consiliare Gloria Lisi per Rimini che si riferisce alla maxi rotatoria in corso di costruzione nell’intersezione tra la statale 16 e la consolare che porta a San Marino. "Per Rimini sarebbe un onore intitolare a una donna immagine del pensiero libero, culturale e scientifico alle grandi donne che hanno fatto l’Italia, a maggior ragione in un momento storico dove si parla di pari opportunità, di diritti e valorizzazione delle donne. Ci auguriamo che prevalga il buon senso e l’amore per la cultura e il sapere".