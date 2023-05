Margherita mutante, la scoperta in zona

A Santarcangelo, un nostro compagno ha visto una margherita insolita, come se più fiori si fossero fusi. Ne abbiamo discusso con la prof di scienze e consultato un biologo: si tratta di una margherita mutante, una su mille. Può essere effetto di una mutazione genetica o di un fenomeno delle piante vascolari, la fasciazione. Le mutazioni sono rare, ma senza di esse non ci sarebbe evoluzione. Possono nuocere all’organismo o essere vantaggiose. Sono spontanee o causate da fattori esterni nocivi. Se le cause sono antropiche, dobbiamo riflettere sulla nostra responsabilità verso l’ambiente.

Classe III G