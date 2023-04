Mari di sabbia in mostra Mara Cerri ‘risiede’ al Museo della Regina

Si è aperta al pubblico sabato scorso Mari di sabbia, personale di Mara Cerri a cura di Milena Becci, seconda esposizione temporanea all’interno del progetto ‘Mansio’ alla Galleria comunale Santa Croce di Cattolica. ‘Mari di sabbia’ presenta una serie di tavole di Mara Cerri tratte da collaborazioni per la realizzazione di libri in cui spesso l’autore e l’autrice insieme all’illustratrice creano vere e proprie opere a quattro mani. Da domani a venerdì si terrà la residenza: l’illustratrice lavorerà all’interno del Museo della Regina intorno a quel paesaggio del litorale cattolichino scomparso in seguito allo sviluppo balneare e urbanistico della costa romagnola, un tempo popolata da dune vive, cespugli e pozze d’acqua. In particolare, domani e giovedì, tra le 17 e le 18, la residenza sarà aperta al pubblico. La mostra sarà visitabile fino al 4 giugno nei giorni venerdì, sabato e domenica dalle 16 alle 19 con ingresso libero.