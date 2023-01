Maria Corelli ’pupilla’ di Hollywood Recita nel corto candidato agli Oscar

di Rosalba Corti

Un po’ di Romagna sul red carpet di Los Angeles ed è subito magia Felliniana. La giovanissima romagnola Maria Renata Corelli, 9 anni fra poco, allieva della scuola di Samuele Sbrighi, Acting coach e Fondatore nel 2016 del Centro di Cinema e Teatro ’La Valigia dell’Attore’ con sede a Santarcangelo di Romagna, è protagonista del Cortometraggio film, scritto e diretto da Alice Rohrwacher, ’Le Pupille’, pellicola prodotta dal premio Oscar Alfonso Cuaron che ora parteciperà a Los Angeles al più importante concorso a livello mondiale: la Notte degli Oscar. Lo stesso Sbrighi, apprendendo la notizia della candidatura ha esclamato sui social: "Questa mattina quando mi sono svegliato pensavo di aver fatto un sogno meraviglioso. Tutto ha avuto inizio due estati fa quando la Regione Emilia-Romagna ci ha segnalato che stava cercando bambine per il cortometraggio scritto e diretto da Alice Rohrwacher, ’Le Pupille’, una storia ambientata in un orfanotrofio durante la seconda guerra mondiale. Tra le bambine Allieve proposte dalla Valigia dell’Attore durante il campus estivo di recitazione, c’è Maria Renata Corelli (all’epoca 7 anni) che, dopo aver superato 3 provini diventa così una delle Pupille. "Il successo di uno è il successo di tutti noi di LVDA e saremo lì a tifare per questa storia di ribellione, di autenticità, di splendore e per Maria Renata", esclama Sbrighi.

Maria Renata, come vivi tutto questo?

"Come un gioco! Mi sono divertita tanto, abbiamo girato a Bologna e io e le altre Pupille, siamo diventate una famiglia. Tutto il cast e il dietro alle quinte mi hanno messa a mio agio. Tutto questo è nato dalla mia voglia di recitare. mio babbo ha visto che a Santarcangelo c’era una scuola che potesse soddisfare la mia passione e dopo sono arrivati i provini".

Cosa ti hanno detto i tuoi compagni di scuola?

"All’inizio non lo sapevano, poi il trailer del film è stato proiettato nella mia scuola, a Cervia, e ora tutti tiferanno per l’Oscar. C’è molta amicizia tra noi, e anche quando sono andata con tutta la troupe a Cannes, c’era molta partecipazione".

A Cannes il corto è andato in finale. Come ti sei sentita sul Red Carpet?

"Mi diverto e proprio non lo so cosa succederà in futuro. Sono ancora piccola. E non sappiamo ancora se andremo in America ma comunque vada, la storia che ora è anche sulla piattaforma Disneyplus è molto carina e innocente. Il messaggio è che bisogna inseguire la bellezza".

Avevi un copione? Come si sono svolte le riprese?

"Eravamo 16 bambine, io ero una delle più piccole, e abbiamo formato un bel gruppo molto unito. Il mio ruolo è di una ribelle, in una scena ho dovuto mangiare una saponetta, non vera s’intende. Non avevamo un copione, ci dicevano la parte a voce e poi con molta naturalezza, recitavamo".