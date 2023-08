Maria Elena Boschi oggi sul Titano

Maria Elena Boschi oggi a San Marino. La politica italiana, esponente di Italia Viva e vice presidente della Commissione di vigilanza Rai sarà sul Titano intorno alle 16 per poi avere un incontro con il segretario di Stato agli Interni Gian Nicola Berti. Al termine dell’incontro l’onorevole italiana parteciperà alla conferenza pubblica, in programma alle 16.45, organizzata dalla Scuola dei riformisti sulla terrazza dell’hotel Titano. "L’obiettivo della scuola – spiegano da Alleanza Riformista – è quello di rafforzare l’identità liberaldemocratica e riformista per creare le fondamenta del buongoverno delle comunità. Certi che questo incontro pubblico possa essere un importante momento di crescita e di avvicinamento alla ‘buona politica’, invitiamo cittadinanza, forze politiche, sociali ed economiche a partecipare all’evento".