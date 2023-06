Maria Sole esce dall’ospedale Medici e amici fanno festa

C’erano tutti. Medici, infermieri, genitori e amici. Ed erano tutti lì, all’ospedale di Stato di San Marino, per Maria Sole. Ieri mattina, nel reparto di Pediatria diretto dal primario Laura Viola, dell’Istituto per la sicurezza sociale tutti hanno voluto festeggiare quella bambina coraggiosa, di cinque anni, che ha appena terminato i cicli di chemioterapia contro un tumore maligno, il glioma del nervo ottico. "La voglia di gioire della vita non ha mai abbandonato Maria Sole – raccontano dall’ospedale di Stato – che in questo ultimo anno è stata un vero esempio per tutti noi. Un esempio che abbiamo voluto celebrare a dovere". Una festa decisamente colorata e fatta di tanti sorrisi. Ma anche di torte, palloncini, peluche, uno speciale kit da medico, maglie e cuscini dedicati alla grande passione musicale di Maria Sole: i Ricchi e Poveri.

"Il percorso di cure dedicato – spiegano dall’Istituto per la sicurezza sociale – ha visto per la prima volta l’ospedale di San Marino in prima linea, attraverso l’attivazione di una rete integrata con i reparti di Oncoematologia Pediatrica degli Ospedali di Rimini e Bologna. "Grazie Maria Sole!", scrivono sui profili social dell’Iss.