Marijuana fai da te. Una serra in mansarda

Aveva trasformato la mansarda del padre, un anziano riminese invalido e bisognoso di assistenza, in una piccola coltivazione di marijuana. In quel piccolo spazio di pochi metri quadrati c’era tutto l’occorrente per far crescere le piante di stupefacente in maniera sana e rigogliosa: illuminazione, aerazione, riscaldamento, persino un sofisticato impianto d’irrigazione. Piante che forse avrebbero continuato a crescere indisturbate, non fosse stato per l’intrusione degli agenti della polizia di Stato di Rimini. Il tutto si è concluso con l’arresto di un cittadino italiano residente nella zona del parco della Cava e con il sequestro di oltre un chilo di cannabis.

Tutto comincia l’altro ieri, quando l’altra figlia dell’anziano contatta la questura. Al telefono, la donna spiega di aver provato ad entrare nell’appartamento in cui il pensionato vive insieme al fratello di lei, ma di aver trovato la porta bloccata. Temendo per l’incolumità dell’anziano, la figlia richiede l’intervento degli agenti. Viene mandata sul posto una pattuglia delle Volanti e, insieme alla donna, i poliziotti riescono ad introdursi nell’alloggio. Le stanze sono in grande disordine e agli occhi dei poliziotti si para davanti una scena di forte degrado. Le divise decidono quindi di compiere un’ispezione approfondita. È in quel momento che arriva al loro naso un odore pungente. Non ci sono dubbi: l’aroma che si respira nell’aria dev’essere per forza quello di marijuana. I loro dubbi vengono confermati nel momento in cui entrano nella camera da letto del figlio dell’anziano, che nel frattempo è rincasato. Sparsi qua e là ci sono diversi barattoli di vetro contenente la sostanza stupefacente. Il tutto per un peso complessivo di oltre un chilo.

Nella stanza c’è anche un bilancino di precisione, che viene subito sequestrato insieme alla cannabis. Gli agenti proseguono quindi il sopralluogo, giungendo fino alla mansarda. È qui che avviene la scoperta più sconvolgente. Quella che i poliziotti si trovano davanti è una vera e propria coltivazione, con tre distinte serre coibentate. Il figlio dell’anziano viene quindi accompagnato in piazzale Bornaccini per gli accertamenti di rito, al termine dei quali sarà dichiarato in arresto. Ieri mattina è comparso in tribunale dove si è sottoposto al processo per direttissima. Il giudice ha rimesso in libertà l’uomo con obbligo di firma e obbligo di dimora.