Sequestrati 52 chili di marijuana a Viserba (Rimini), arrestati due giovani di 20 e 24 anni

Rimini, 23 settembre 2024 – Cinquantadue chili di marijuana e 80mila euro sequestrati. Maxi sequestro di stupefacente a Viserba e due giovani romani arrestati dalla Squadra mobile durante un controllo.

E’ successo a giovedì mattina: i due giovani di 20enne e 24enne sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. A notarli gli investigatori della Mobile che hanno prima individuato un giovane in strada, sotto un condominio di Viserba mentre stava attendendo con impazienza che arrivasse un'autovettura, una Renault Twingo.

Quando l'auto è arrivata e i due hanno iniziato a parlare, gli agenti sono entrati in azione. Chiesti i documenti per l'identificazione, i due ventenni sono risultati entrambi della provincia di Roma, uno però domiciliato in Romagna a Misano, e l'altro temporaneamente in una struttura alberghiera di Rimini.

Alla domanda "che fate a Viserba”, i due non hanno saputo rispondere, ma uno dei due aveva con sé le chiavi di un appartamento in un condominio poco lontano. A seguito di una perquisizione, sono stati quindi rinvenuti e sequestrati circa 52 chili di sostanze stupefacenti, per circa 500 panetti e numerose buste di marijuana, e la somma contante di circa 80.000 euro. Parte del denaro, inoltre, è stato trovato all'interno della Twingo, occultato in uno scompartimento ricavato sotto i due sedili anteriori. Il vano nascosto era stato accuratamente ideato con un'apertura telecomandata collegata ad un meccanismo elettrico a sequenza per sollevare entrambe le sedute. Gli arrestati sono stati portati in carcere.