Marina centro perde un ‘gioiello’: "Mollo tutto, vado in pensione"

Rimini, 8 settembre 2023 – "Mollo tutto, è arrivato il momento di andare in pensione". Se ne va un altro pezzo storico del commercio di Marina Centro. Il gioielliere Giuseppe Marchini e la moglie hanno deciso di dire basta. "Ho iniziato a lavorare 55 anni fa, ero un ragazzino di appena 17 anni. Dire che di strada ne ho fatta tanta, è arrivato il momento di smettere".

La gioielleria che si trova in via Amerigo Vespucci con vista sull’Embassy, è lì fin dal 1988. Era la fine degli anni Ottanta quando Marchini decise di lasciare il negozio che aveva a Rivazzurra per trasferirsi nel cuore della Rimini balneare. "Erano altri tempi", ricorda. Marina Centro viveva ancora della eco dei fasti del passato, dei personaggi del mondo dello spettacolo che frequentavano l’Embassy, del rito di uscire alla sera dall’albergo per la passeggiata tra le vetrine. "Da allora molto è cambiato - ricorda il gioielliere -. La passeggiata era un momento bello, con le persone che ci tenevano a essere viste, e curavano il proprio aspetto. Le signore uscivano dopo essersi sistemate. Oggi non è più così. Sono cambiati i tempi, oggi persino chi ha le possibilità economiche non si cura più di come va in giro".

Negli oltre trent’anni in cui Marchini è stato una presenza importane tra le attività commerciali di Marina Centro, ha dovuto subire anche diverse rapine, alcune cruente. Ne subì due tra la fine del 2017 e il giugno del 2018. Nella seconda fu lo stesso Marchini a sventare il tentativo di rapina. Ora che si avvicina alla chiusura il gioielliere vuole chiudere anche quel capitolo. "Ci sono stati momenti brutti e momenti belli, oggi voglio ricordare i secondi e ce ne sono tanti a cominciare dai clienti che ho avuto". Nel frattempo il conto alla rovescia verso la chiusura dell’attività prosegue. Il 30 di settembre si abbasseranno per sempre le saracinesche della gioielleria Marchini. "E’ così. Molte cose mi mancheranno, ma ho ormai superato i settantanni. I figli hanno preso altre strade e per me è arrivato il momento della pensione".

Mancherà anche ai clienti fedeli nel tempo. "Alcuni, quando gli ho detto che chiudo sono scoppiati a piangere, non me l’aspettavo". Marina centro perde una gioielleria, ma gli spazi non rimarranno vuoti a lungo. E’ già in arrivo un’altra attività, meno ‘preziosa’.