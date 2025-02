"Marinai di salvataggio, il governo fa dietrofront. La stagione è salva"

Salvati i salvataggi. Giochi di parole a parte, è infine arrivata la proroga che rimanda la rivoluzione del rilascio dei nuovi brevetti per i marinai di salvataggio, come stabilito dal decreto 85 del 2024. "Su spinta e impulso dei territori, delle associazioni e dell’opposizione del M5s in Parlamento – spiega il senatore pentastellato Marco Croatti -, il governo ha fatto retromarcia sul discusso decreto 85 del 2024 che nelle intenzioni intendeva aumentare la qualità formativa e professionale dei bagnini di salvataggio ma che per una manifesta incapacità e inadeguatezza dell’esecutivo aveva creato inaccettabili criticità che rischiavano di mettere in grave difficoltà le località balneari nella stagione estiva". La proroga rimanda a settembre l’introduzione delle modifiche del decreto. Ciò comporta "la cancellazione della necessità della maggiore età per esercitare l’attività di assistente bagnante e la proroga fino alla fine della stagione della validità dei brevetti in scadenza tra il primo ottobre 2024 e il 29 settembre 2025. Sono modifiche normative che servono a superare la potenziale emergenza per la prossima stagione, ma che lasciano irrisolte alcune gravi criticità che si ripresenteranno in futuro come il monopolio concesso alla Fin (la Federazione nuoto), il cui presidente è parlamentare di Forza Italia, o il tema dei limiti di età, sia quello dei 18 anni che il limite dei 50 anni".