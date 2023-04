Marinai di salvataggio tuttofare per pochi euro

Marinai di salvataggio e tuttofare. Prima aprono la spiaggia alla mattina, poi la chiudono la sera. In mezzo il lavoro da Baywatch, in mare e sulla torretta. A rischio c’è non solo la qualità del servizio, ma anche la dignità del posto di lavoro. Tutto per duemila euro al mese senza riposo settimanale. In totale si parla di undici ore lavorate al giorno. Succede nelle "piccole realtà, quelle non associate alle cooperative", dove spesso il lavoratore incorre in trattamenti che cadono facilmente al di fuori dal cerchio della legalità. Salvatore (nome di fantasia) è un meridionale che durante la stagione si trasferisce per lavoro a Rimini, lo fa da anni ed è un bagnino di salvataggio. Parla "per lui", ma desidera farlo anche "per tutti". "Se uno in fase di colloquio si azzarda a chiedere che tipo di contratto gli verrebbe offerto, parte col piede sbagliato. Se poi uno desidera raccontare come stanno le cose, ti arrivano anche le minacce velate, perché l’ambiente è quello che è, e i datori di lavoro si fanno capire a loro modo". Lo specchietto delle allodole è la paga offerta. Inizialmente sembra "accettabile", ma andando nel dettaglio il salario comprende tutto – trattamento fine rapporto, tredicesima e ferie non godute – e facendo i calcoli, all’ora, viene fuori una miseria. Insomma, si parla di "tre o quattro euro l’ora, chiaramente sette giorni su sette. Senza parlare, inoltre, delle paghe parzialmente "sommerse", dove "una parte è in busta paga e l’altra è in nero". "Però quelli che hanno necessità di arrivare a fine mese – continua Salvatore – accettano questo e altro". È una delle realtà degli operatori balneari, occupati in un servizio fondamentale come quello del salvataggio. Anche loro fra gli invisibili.

Andrea G. Cammarata