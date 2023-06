Marinaio salva quattro ragazzini a Rimini. "La corrente li stava trascinando"

Rimini, 30 giugno 2023 – Ne ha tirato su da sott’acqua uno, ma ha tolto da guai sicuri anche i suoi tre amici, che stavano cercando disperatamente di tenerlo a galla. Un’impresa che a ogni minuto che passava assumeva sempre di più i contorni di una ‘missione impossibile’, perché la corrente stava trascinando verso il largo l’intero quartetto di bagnanti: quattro ragazzini riminesi tutti minorenni, tra i 15 e i 17 anni. L’intervento multiplo è avvenuto l’altro pomeriggio, intorno alle 16,40 all’altezza dei bagni 52-53 di Marina Centro, la zona del parco acquatico Boa Bay.

"C’era mare mosso con onde di un metro e mezzo – racconta Tomas Giovagnoli, il salvataggio protagonista dell’intervento prodigioso, giovane ma con una quindicina di anni di esperienza già sul campo, in gran parte a Marina Centro –. Una giornata rognosa: soleggiata ma col mare molto grosso, e onda da levante. C’era in acqua questo gruppo di ragazzini, li tenevo d’occhio dalla postazione sulla torretta, vedevo che si allontanavano sempre di più dalla spiaggia. Facevano il bagno nella zona del Boa Bay, dove gli addetti avevano rimosso gran parte dei gonfiabili già la sera prima, quando era stato annunciato maltempo, ma in mare erano rimasti tre grossi gonfiabili, senza essere smontati. I gonfiabili quando c’è mare grosso creano una risacca di corrente, fanno effetto risucchio. Che penso abbia coinvolto anche i ragazzi. Io prima ho fischiato per avvertirli del pericolo. Poi, guardandoli col binocolo, ho visto che almeno uno di loro era in forte difficoltà. Quando andava sotto per un’onda la testa non spuntava fuori subito. Sono andato a prenderlo con il moscone. Quando sono arrivato lui era sott’acqua, due dei suoi amici cercavano di sorreggerlo, il terzo si sbracciava per farsi vedere e chiedere aiuto. Io l’ho caricato sul moscone. In quel modo credo di aver tolto dai guai anche gli altri tre".

Capita che per soccorrere chi non sa nuotare facciano una brutta fine anche i soccorritori, se non sono del mestiere. "Io ho cercato di parlargli mentre lo riportavo a riva. Lui con un filo di voce ha detto ‘ho bevuto’. Ho chiamato il 118 per sicurezza, prima gliel’ho passato al telefono, una volta arrivati sulla spiaggia, dove sono giunti anche altri miei colleghi degli stabilimenti vicini. E sono arrivati i suoi tre amici". Quattro vite salvate, però, non hanno tolto a Tomas l’umiltà: "Siamo soccorritori, ho solo fatto il mio lavoro. Voglio aggiungere però che sarebbe utile se noi marinai potessimo contare sulle moto d’acqua in dotazione. I mosconi sono belli e iconici, ma con le moto i soccorsi sarebbero molto più veloci".