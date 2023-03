Mario Erbetta: "Un’altra notte di sangue"

" Un’altra notte di sangue in centro storico". E’ giallo attorno alla segnalazione del coordinatore-commissario di Forza Italia Rimini, Mario Erbetta, che in un comunicato diffuso ieri ha denunciato "l’ennesimo episodio avvenuto tra piazza Cavour, la Vecchia Pescheria e Corso d’Augusto", nella notte tra sabato e domenica. "Dalle notizie pervenutemi da alcuni dipendenti delle attività della Vecchia Pescheria, nell’angolo della stessa vicino alla piazza c’erano copiose tracce di sangue e un coltello insanguinato - scrive Erbetta -. Dalla denuncia su Facebook di residenti si parla di urla strazianti avvenute intorno alle 3 in corso d’Augusto all’altezza del cinema Fulgor e successive sirene di ambulanza. Che tutto ciò avvenga sempre di fronte alla sede del Comune e che anche l’amministrazione comunale a partire dal sindaco non prenda provvedimenti drastici è un mistero". Stando a quanto emerso, nella notte tra sabato e domenica non ci sarebbero stati però interventi da parte di carabinieri e polizia di Stato nella zona attorno a piazza Cavour. Al centralino della questura sarebbe arrivata una telefonata per segnalare una presunta rissa, ma i controlli svolti nell’immediatezza non hanno dato riscontri.