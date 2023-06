Mario Giordano si scaglia contro le "maledette iene"

Sabato alle 17,30 in biblioteca Mario Giordano presenterà il suo ultimo libro ’Maledette iene. Quelli che fanno soldi sulle nostre disgrazie’ (incontro patrocinata dal Comune). Giornalista, saggista, autore e conduttore televisivo nel suo ultimo lavoro Giordano dà vita a una denuncia, argomentata con fatti e circostanze precise, della ricchezza ingiusta, accumulata sulle spalle di chi ha bisogno, sottraendo a chi soffre l’essenziale per vivere. Non un libro contro la ricchezza, ma contro la ricchezza immorale e illegale.