Mario Riciputi indicato alla guida di Confindustria Romagna fino al 2029

Un nuovo presidente per Confindustria Romagna. Il Consiglio generale ha indicato Mario Riciputi quale presidente designato di Confindustria Romagna per il quadriennio che si concluderà nel 2029. A questo punto, come prevede lo statuto, la decisione del Consiglio sarà sottoposta al voto della prossima Assemblea generale delle imprese associate, che si riunirà il 26 giugno per eleggere il successore di Roberto Bozzi.

Il nome di Riciputi è il risultato del lavoro di ascolto della Commissione di designazione, che nelle scorse settimane ha coinvolto un ampio numero di imprenditrici e imprenditori in incontri singoli, sia nelle sedi delle tre province romagnole sia online.

Mario Riciputi, cesenate, laureato in Economia e commercio, è presidente e fondatore di Ayrion Spa e presidente di Biosphere srl, gruppo operante nel settore delle bioenergie e biotecnologie. È membro del Consiglio di amministrazione di Confindustria Emilia-Romagna ricerca dal 2016, e dal 2021 siede nel consiglio direttivo di Confindustria Romagna. Dal 2005 al 2011 è stato vicepresidente di Confindustria regionale con delega alla Ricerca e sviluppo. Ha fatto parte della giunta nazionale dal 2017 al 2019.