Rimini, marito stalker in cella: "Ti sfregio con l’acido"

Il 52enne era già gravato da divieto di avvicinamento

Rimini, 12 febbraio 2023 – “Giuro che ti mutilerò la faccia. Un giorno ti butterò dell’acido in faccia e ti mutilerò... e cadrà la tua bocca". Messaggi vocali come coltelli. Minacce, terrificanti, urlate attraverso il telefonino e dirette alla moglie e madre dei suoi tre figli, da cui è in corso la separazione. Di questo tenore sono state le persecuzioni perpetrate nel tempo da parte di un algerino di 52 anni residente a Rimini, che venerdì sera è stato arrestato – dopo la denuncia da parte della vittima – e tradotto in carcere dal personale della Squadra mobile in esecuzione della misura cautelare disposta nei confronti dell’indagato per maltrattamenti in famiglia dal gip Vinicio Cantarini, su richiesta avanzata dal sostituto procuratore Luca Bertuzzi.

Di fatto, un aggravamento di quel divieto di avvicinamento che nel luglio del 2022 aveva già interessato l’algerino 52enne per il medesimo reato, perpetrato nei confronti della moglie attraverso una sequela di continue offese e una serie di minacce gravi. Un incubo che, in barba al divieto di avvicinamento più volte violato dall’uomo stando alle accuse, il 52enne, difeso di fiducia dall’avvocato Barra, avrebbe fatto vivere alla propria vittima di continuo, con un aggravamento nei giorni scorsi, quando il 27 gennaio l’uomo è accusato di aver avvicinato la moglie all’uscita da lavoro.

Un primo approccio a cui non sarebbe seguita alcuna parola. Offese rimandate a quando la vittima, in serata, è stata raggiunta da un messaggio vocale inquietante in cui il marito 52enne faceva riferimento all’acido, minacciando di sfregiare la donna e offendendola ripetutamente. Un canovaccio ripetutosi quindi, stando alle ricostruzioni degli investigatori, dopo pochi giorni, il 30 gennaio, quando avvicinando ancora la donna, questa volta alla fermata dell’autobus, la intimoriva con lo sguardo, inviandole successivamente un nuovo messaggio audio in cui le diceva che, se anche lo avessero arrestato, lei sarebbe comunque stata in pericolo, facendo intendere che avrebbe mandato qualcuno a farle del male.

Questa la condotta, ripetuta nel tempo, per cui venerdì è stato fermato il 52enne, che avrebbe agito anche dopo essere già stato a giudizio per maltrattamenti nei confronti della moglie a seguito della richiesta di giudizio immediato a suo carico risalente al 27 luglio del 2022, dopo il divieto di avvicinamento. Ora, alla luce delle indagini, il gip ha perciò ritenuto come le esigenze cautelari per il pericolo concreto di reiterazione del reato da parte dell’uomo non possano essere diverse dal carcere, dove l’algerino 52enne è stato appunto trasferito dalla polizia giudiziaria venerdì sera.