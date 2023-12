Marito violento, dieci anni di botte e minacce: “Ti sparo nelle gambe”

Rimini, 7 dicembre 2023 – Un uomo di 37 anni, originario di Napoli, è stato arrestato dai carabinieri di Rimini per maltrattamenti in famiglia in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Rimini, Manuel Bianchi. Secondo le indagini dei militari, coordinate dal sostituto procuratore Luca Bertuzzi, il 37enne avrebbe picchiato svariate volte l’ex moglie, mamma della loro bimba di 9 anni, almeno dal 2013. In dieci anni, in un’escalation di violenza, l’uomo – per gelosia – avrebbe minacciato anche il nuovo compagno dell’ex moglie. "Vengo e ti sparo nelle gambe" avrebbe minacciato il 37enne vantando parentele con personaggi noti per aver già ucciso. Il 37enne che il gip definisce "persona già ampiamente nota al tribunale di Rimini" per i numerosi e gravi precedenti penali, fra i quali una condanna per evasione nel 2022, avrebbe anche usato i suoi presunti collegamenti con la criminalità organizzata, per intimorire la sua ex moglie e il nuovo compagno di lei. Il 37enne è difeso dall’avvocato Marco Bosco.

Diversi gli episodi da brivido finiti nel fascicolo che alla fine ha convinto la magistratura ad adottare misure stringenti nei confronti dell’indagato. Un elenco nel quale non mancano aggressioni particolarmente cruente. Come quella avvenuta la notte di Capodanno del 2014, quando la povera vittima era stata riempita di schiaffi dal suo aguzzino, fino a cadere sul pavimento. Lì, quello che allora era ancora il suo marito aveva inferito su di lei, tempestandola di calci. Un’esplosione di rabbia incontrollabile, dovuta come sempre al solito motivo: la gelosia.

Era questa, stando alla ricostruzione degli inquirenti, la scintilla che innescava i comportamenti aggressivi e vessatori dell’uomo. Il quale puntualmente, ogni volta, chiedeva alla moglie di perdonarlo, promettendo un cambiamento che non veniva mai messo in atto. Fino a quando, esasperata e stanca di subire in silenzio quelle continue aggressioni, la malcapitata aveva deciso di lasciarlo. Ad aggravare la posizione del 37enne, negli ultimi mesi, sono state soprattutto le minacce di morte, rivolte tanto all’ex moglie e al nuovo compagno. Minacce come quella di "spaccarvi la testa", con il 37enne che si sarebbero spinto a vantare presunte parentele con appartenenti alla malavita, costringendo quindi le sue vittime a vivere in uno stato di ansia e terrore perenni.