Marlù ospite alla Biennale di Venezia

Marlù a Venezia per sostenere il concorso ’Architettura sospesa 2023’. Nei giorni scorsi si è tenuta al padiglione della Repubblica di San Marino all’interno della Biennale di architettura di Venezia, una giornata evento organizzata dall’Ordine degli ingeneri e architetti e la Società unione mutuo soccorso. Una iniziativa in cui l’architettura sammarinese è stata protagonista con la lectio magistralis dell’architetto Alfonso Femia, la presentazione del progetto ’Il segno dell’estro’ e la premiazione del concorso ’Architettura sospesa 2023’. Concorso, quest’ultimo, finanziato dall’azienda sammarinese Marlù per sostenere percorsi e progetti di eccellenza e di innovazione. A rappresentare l’azienda la project manager di Marlù Anna Riccardi "La creatività, la diversità e la sostenibilità – ha detto – sono valori che da sempre Marlù sostiene. Per questo motivo oggi siamo felicissimi di poterci congratulare e di essere vicini con questo premio agli architetti che si sono distinti grazie alla loro arte".