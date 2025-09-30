Bologna, punto interrogativo

30 set 2025
ANNA MARIA NIVES CONCOLINO
Cronaca
Marmanelli scalda la piazza con una grande storia di famiglia

E’ stata una grande festa popolare, di comunità, quella dell’Officina Marmanelli, che l’altra sera a Riccione nella piazza di San Lorenzo ha riunito a tavola circa 450 persone. Per celebrare il mezzo secolo di attività si sono mobilitate tutte le realtà del posto, dal comitato d’area alla parrocchia fino al centro di Buon vicinato e la Polisportiva San Lorenzo con decine di volontari, che hanno cotto 1.200 salcicce, distribuite con un’intera porchetta e altro.

A coronare la festa, o meglio i 50 anni di attività, è stato il riconoscimento di Bottega storica, dopo l’aperitivo di benvenuto. A consegnare la targa alla famiglia Marmanelli sono stati la sindaca Daniela Angelini e i vertici della Confesercenti provinciale, il presidente Fabrizio Vagnini e il direttore Mirco Pari. Presenti anche il presidente del consiglio comunale Simone Gobbi e l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola.

Tra i brindisi e la musica di Radio Studio Più, a raccontare con aneddoti e curiosità l’avventura dell’officina, aperta nel 1975 dal compianto Giovanni Marmanelli e dalla moglie Maria, è stato il figlio Mirco, che ora gestisce l’attività con i suoi fratelli, Davide ed Emanuela, e la nipote Giulia. Palpabile l’emozione, anche tra lo staff della Marmanelli e i clienti, giunti anche da lontano, che a fine serata si sono lasciati trasportare dalle danze.

"Questa celebrazione e il riconoscimento di Bottega storica è un atto che va ben oltre la semplice cerimonia _ osserva la sindaca _. È un omaggio al cuore pulsante della nostra economia e alla tenacia delle famiglie riccionesi che hanno saputo costruire eccellenze. L’intuizione pionieristica di Giovanni di unire meccanica ed elettronica e i successivi investimenti in tecnologia all’avanguardia, dimostrano che a Riccione il futuro si costruisce col coraggio di guardare avanti".

Nives Concolino

