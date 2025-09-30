Marmanelli scalda la piazza con una grande storia di famiglia

E’ stata una grande festa popolare, di comunità, quella dell’Officina Marmanelli, che l’altra sera a Riccione nella piazza di San Lorenzo ha riunito a tavola circa 450 persone. Per celebrare il mezzo secolo di attività si sono mobilitate tutte le realtà del posto, dal comitato d’area alla parrocchia fino al centro di Buon vicinato e la Polisportiva San Lorenzo con decine di volontari, che hanno cotto 1.200 salcicce, distribuite con un’intera porchetta e altro.

A coronare la festa, o meglio i 50 anni di attività, è stato il riconoscimento di Bottega storica, dopo l’aperitivo di benvenuto. A consegnare la targa alla famiglia Marmanelli sono stati la sindaca Daniela Angelini e i vertici della Confesercenti provinciale, il presidente Fabrizio Vagnini e il direttore Mirco Pari. Presenti anche il presidente del consiglio comunale Simone Gobbi e l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola.

Tra i brindisi e la musica di Radio Studio Più, a raccontare con aneddoti e curiosità l’avventura dell’officina, aperta nel 1975 dal compianto Giovanni Marmanelli e dalla moglie Maria, è stato il figlio Mirco, che ora gestisce l’attività con i suoi fratelli, Davide ed Emanuela, e la nipote Giulia. Palpabile l’emozione, anche tra lo staff della Marmanelli e i clienti, giunti anche da lontano, che a fine serata si sono lasciati trasportare dalle danze.

"Questa celebrazione e il riconoscimento di Bottega storica è un atto che va ben oltre la semplice cerimonia _ osserva la sindaca _. È un omaggio al cuore pulsante della nostra economia e alla tenacia delle famiglie riccionesi che hanno saputo costruire eccellenze. L’intuizione pionieristica di Giovanni di unire meccanica ed elettronica e i successivi investimenti in tecnologia all’avanguardia, dimostrano che a Riccione il futuro si costruisce col coraggio di guardare avanti".

Nives Concolino