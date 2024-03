Marr, ricavi a 2 miliardi: "Vendite ok nella prima parte di quest’anno"

Il gruppo Marr, azienda riminese attiva nella commercializzazione e distribuzione di prodotti alimentari al foodservice, ha chiuso il 2023 con ricavi consolidati in crescita dell’8% annuo a 2,08 miliardi, l’Ebitda consolidato si attesta a 123,1 milioni (82,1 milioni nel 2022) e l’Ebit è pari a 84,9 milioni (46,2 milioni nel 2022). Il risultato netto consolidato è di 47,1 milioni e, si legge in una nota dell’azienda, "nel confronto con i 26,6 milioni del 2022 risente di maggiori oneri finanziari netti per 9,7 milioni per effetto dell’aumento del costo del denaro a partire dalla seconda metà del 2022". L’indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2023 è di 223,4 milioni di euro e si confronta con 217,6 milioni del 2022.

Il cda ha proposto un dividendo lordo di 0,60 euro per azione, in aumento rispetto alla cedola dello scorso esercizio che era pari a 0,38 euro per azione. Le vendite ai clienti della ristorazione nei primi due mesi del 2024 "sono coerenti con gli obiettivi di crescita e di marginalità attesi per l’anno". Questi risultati "sono maturati in un contesto di consumi alimentari fuori casa in Italia che è atteso per l’intero anno 2024 in crescita (TradeLab, febbraio 2024) grazie anche a un positivo andamento del turismo".

Il Gruppo Marr ha definito un piano di investimenti "volto a potenziare e ammodernare la propria capacità operativa". Il primo step di questo piano sarà l’apertura del centro distributivo di Marr Lombardia prevista nel secondo trimestre 2024.