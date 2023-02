Martedì grasso: al Palacongressi torna il Carnevale

Si torna a festeggiare il Carnevale a Bellaria Igea Marina. L’appuntamento è al Palacongressi (via Uso, 1) per martedì prossimo, 21 febbraio. Un evento che ha già raggiunto la 25esima edizione, ed è organizzato dal comune in collaborazione con il centro sociale Alta Marea (sponsorizzato da Romagna Banca). Dalle 14.30 di martedì prossimo i locali di via Uso si animeranno con musica dal vivo, canti, balli, l’immancabile lotteria e un piccolo buffet per tutti gli ospiti. Diversi i premi a sorpresa che verranno consegnati con la lotteria al pubblico. L’ingresso è riservato, preferibilmente ai residenti a Bellaria Igea Marina, già in possesso di apposito biglietto, ritirabile gratuitamente al centro sociale, tutti i giorni dalle 14.30 alle 16.