Martina, gli hotel, la dolce vita Tanti modi per Vivere Riccione

E le stelle non stanno a guardare. Stiamo parlando di quelle alberghiere, che a Riccione si sono messe in movimento durante i mesi invernali, per ripresentarsi alla vigilia della stagione con una nuova veste. Gli hotel rinnovati saranno uno dei temi trattati nello speciale dedicato a Riccione in regalo venerdì con il Carlino. Come ogni ultimo venerdì del mese, il 28 aprile i nostri lettori troveranno allegato con il quotidiano un inserto di sedici pagine che racconta i personaggi, le storie, i protagonisti della vita riccionese.

La copertina di Vivere Riccione se l’è guadagnata Martina Colombari, l’attrice e conduttrice reduce dalla partecipazione con il figlio Achille Costacurta a ‘Pechino Express’, il programma Sky che li ha visti protagonisti. Martina parlerà del legame con la città che le ha dato i natali, della sua esperienza di viaggio, degli impegni a teatro. Ma saranno tante altre le storie trattate nello speciale. Dalle nuove frontiere del turismo agli imprenditori di successo, dalla carrellata di eventi sportivi in programma nelle prossime settimane ai numeri record del Palazzo dei congressi.

L’inserto del Carlino vive di vita propria al di fuori della cronaca. Può essere conservato e letto nei giorni successivi, un regalo confezionato per i lettori di Riccione che voglio approfondire le notizie sotto il sole di Riccione. A partire dal concertone dedicato agli anni Ottanta, anch’esso previsto nel mese di maggio.

Per sapere di più è sufficiente appuntarsi la data di venerdì 28 aprile, quando verrà distribuito gratuitamente con il giornale il nostro inserto.