Martina Maggiore si racconta

Amare, soffrire e resistere, rialzarsi e poi raccontare tutto in un libro. La riccionese Martina Maggiore scuote tutti con l’uscita della sua prima opera ‘Ma che stupida ragazza’ (Mursia Editore). Con la prefazione di Gabriele Parpiglia, la Maggiore racconta in 176 pagine la sua vita e il "suo amore da favola, accanto a un noto artista".

Martina Maggiore è stata la compagna di Cesare Cremonini. La loro storia è durata diversi anni ed è finita nel 2023. Parpiglia racconta: "Martina, innamorata di un’icona della musica italiana, vive emozioni travolgenti, tra concerti memorabili e momenti di pura magia. Ma quando le luci si spengono e l’ultima canzone svanisce, si accorge che forse ha amato talmente tanto da perdere se stessa. Il buio della depressione la inghiotte e la costringe a confrontarsi con le paure più profonde. Il libro è un viaggio attraverso l’amore, il dolore, la distruzione e la rinascita. Una storia che ci insegna come non tutti i finali debbano essere necessariamente felici, per essere preziosi".

Martina commenta: "Ho scritto questo libro per dare voce a ciò che ho custodito dentro di me per tanto tempo. L’ho scritto per l’amore, quello che ti scuote come una bottiglia di Coca Cola appena agitata, per il dolore, quello che ferisce, che sanguina ovunque, e per la rinascita, quella che, per qualche misterioso motivo, si infiltra nelle ossa del dolore, lo risveglia, lo trasforma e lo restituisce come un desiderio di ricominciare a vivere".

Il libro uscirà nei negozi il prossimo 24 febbraio. Sui social la 28enne condivide già la foto con l’opera: "Per la prima volta nella mia vita sono così emozionata nel vedere qualcosa che ho creato con il cuore. Non mi sono mai sentita così orgogliosa di me stessa. Non vedo l’ora che arrivi a tutti. Dedico questo libro a tutte le persone che, per amore, si sono annullate e non più amate ma che con coraggio e gentilezza hanno ripreso la loro luce, navigando nel buio".

r. c.