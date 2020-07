Rimini, 30 luglio 2020 - La serata in discoteca, il ritorno a casa, la crisi, il respiro che viene meno e la perdita di sensi. La vita di Martina Manuzzi si è spenta pochi giorni più tardi in ospedale. Aveva 18 anni e soffriva d'asma. Le complicanze che hanno seguito la crisi respiratoria le sono state fatali. Frequentava l'istituto alberghiero Severo Savioli, che sulla home page del proprio sito ha voluto dedicarle un ricordo: “Tutta la grande comunità scolastica del Savioli si unisce allo straziante dolore della famiglia Manuzzi per la prematura ed improvvisa scomparsa della figlia Martina. Studentessa esemplare, di profonda dolcezza e generosità, ha sempre affrontato con determinazione l’impegno scolastico e la vita di classe. Sinceramente addolorati per la triste perdita la Dirigenza, e tutto l’Istituto nelle sue varie componenti, porgono sincere condoglianze. Mancherai a tutti noi cara Martina, professori e compagni di classe ti porteranno sempre nel cuore e nelle loro preghiere”. I genitori di Martina hanno deciso per il trapianto degli organi. I funerali si terranno venerdì alle 15 nella chiesa Cuore immacolato di Maria Santissima (Frati di Bellariva). Giovedì sera alle 21 la veglia di preghiera.

