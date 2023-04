Marvin Vettori campione in ‘salotto’

Notte da campioni in viale Ceccarini. Il combattente di arti marziali miste Marvin Vettori, nei giorni scorsi, ha trascorso la serata al Victor. Vettori era qui in zona per impegni personali. Il campione è molto noto a livello mondiale, combattendo nella UFC Ultimate Fighting Championship, organizzazione di arti marziali miste statunitense. Vettori è anche amico di Luciano Colono, titolare del Victor, soprannominato ‘Sbanca’ essendo molto noto anche nel mondo delle scommesse, con 400mila follower su Instagram e con tanti campioni dello sport che - anche per questo motivo - lo conoscono.