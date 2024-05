Marziani presenta ’Dove dormi la notte’

Nuovo appuntamento alla Biblioteca Gambalunga di Rimini per gli amanti della lettura con la rassegna ’Libri da queste parti’ che prosegue sotto il segno del ’Maggio dei Libri’, la campagna dedicata all’importanza della lettura come conoscenza e consapevolezza. Il protagonista dell’incontro, oggi pomeriggio alle 17 nella sala della Cineteca, è lo scrittore Michele Marziani, in dialogo con il giornalista Stefano Rossini. L’autore riminese, trapiantato da diversi anni in montagna, presenta il suo ultimo libro dal titolo ’Dove dormi la notte’ (Monte Rosa Edizione). Questo romanzo accompagna il lettore in un gioco di incastri e scatole cinesi alla scoperta della vita di uomo del secolo scorso – Giovanni Battista Stucchi – che fu ufficiale degli Alpini, partigiano e comandante unico della Repubblica Partigiana dell’Ossola. Il ritratto di un uomo che è anche il ritratto di un secolo, da poco alle spalle ma che ancora ci parla. Dove dormi la notte è stato definito un racconto di "Resistenza, pesca e socialismo" che vuole mettere in luce una vita straordinaria rimasta nascosta tra le pieghe del tempo e avere anche la scusa per dirci di due cose, la pesca e il socialismo, che oggi non sono più come il protagonista le ha conosciute.

L’evento è a ingresso libero, sarà presente un punto vendita dei libri e al termine dell’incontro è previsto il firmacopie.

Ma non finisce qui. Infatti per tutti i lettori più entusiasti c’è un altro appuntamento. La rassegna prosegue e rinnova l’appuntamento anche domani, sabato 18 maggio, sempre alle 17 in Cineteca, con Oreste Delucca, in dialogo con Carlo Dolcini, e il suo libro ’Mestieri e botteghe riminesi del Quattrocento’ (Panozzo editore).

Lina Colasanto