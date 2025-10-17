Maschere antigas, persone a terra e panico. Ma nella Perla il disastro è solo simulato

di Andrea Oliva Sono le 14,30 quando, a due passi dal palazzo del Turismo, si sente un boato. Una cisterna è appena andata dritta contro l’angolo di un palazzo. Siamo in viale Dante, dalla parte opposta rispetto alla gelateria. Si scatena il panico in strada e tra la folla che urla si notano alcune persone rimaste a terra, investite. C’è chi cerca di capire cosa sia accaduto mentre un fumo denso si alza dalla cisterna appena schiantata. Forse il motore. Oppure, forse, una reazione chimica. Le persone presenti di lì a poco cominciano a tossire, altre cadono a terra. Il panico prende il sopravvento mentre alle forze dell’ordine arrivano le prime segnalazioni di quanto accaduto e si mette in moto la macchina dei soccorsi. Quelli a terra, però, fortunatamente non sono altro manichini, perché questa è la cronaca di una simulazione di un atto terroristico in pieno centro a Riccione.

La simulazione è stata realizzata per mettere alla prova il sistema logistico e d’emergenza secondo il metodo Sismax, un protocollo che integra le risposte in scenari ad alto rischio. E tra questi viene incluso il pericolo Nbcre, ovvero minacce nucleari, biologiche, chimiche, radiologiche ed esplosive. In quella cisterna, secondo la simulazione, infatti c’è acido solforico. Dopo pochi minuti sono rimasti solo corpi a terra, mentre chi poteva scappare lo ha già fatto. A questo punto, i vigili del fuoco sono i primi ad arrivare sul posto e a intuire l’entità del disastro per cui attivare il protocollo in caso di contaminazione chimica. Le prime unità vestono gli indumenti necessari per evitare contaminazioni, poi delimitano la zona rossa all’interno della quale non potrà avvicinarsi nessuno. La simulazione serve a verificare la corretta messa in atto delle procedure tra le varie realtà coinvolte nei soccorsi. Mentre i vigili del fuoco delimitano l’area, nelle vicinanze viene realizzata un’area al chiuso dove saranno trasportati i feriti per la decontaminazione e il primo soccorso. Intanto nella zona rossa i vigili del fuoco preparano l’intervento delle unità sanitarie che dovranno portare i feriti nella prima area di decontaminazione. Alcune vittime dell’attentato non ce l’hanno fatta, altri vengono messi sulle barelle e trasportati. Intanto i sanitari vestono tute bianche con maschere per l’ossigeno così da trattare i pazienti. L’altro livello dell’emergenza riguarda le strutture sanitarie e ospedaliere. E’ qui che arrivano le prime notizie: "In arrivo due ambulanze e un elisoccorso, prepararsi". I pazienti giungono uno dopo l’altro ed è una corsa contro il tempo. Al Pronto soccorso, che ieri era stato allestito all’interno del palazzo del Turismo, intanto attendono i feriti.

La simulazione di ieri ha coinvolto una trentina di figuranti, cosa che ha consentito di riprodurre una vasta gamma di casi clinici da affrontare, tra chi arrivava con ferite lievi e chi intubato. Tutte le fasi sono state monitorate da istruttori qualificati e coordinate in tempo reale con la Centrale operativa 118 di Ravenna, attivata per rispondere all’emergenza. Dalla chiamata ai vigili del fuoco a quella della centrale operativa del 118, tutto viene cronometrato simulando le tempistiche di un reale intervento. Quanto accaduto in centro ieri faceva parte delle attività di formazione e simulazione dedicate al soccorso nelle maxiemergenza della seconda edizione del Congresso nazionale Sismax che si sta svolgendo al palazzo del Turismo. A promuovere il congresso è l’associazione ‘Sistema integrato di soccorso in maxiemergenza’. Le tre giornate che si concluderanno oggi, hanno coinvolto medici, infermieri e volontari provenienti da tutto il Paese. Sono state interessate diverse realtà del soccorso, dal 118 ad Anpas, Misericordie, Croca rossa Italiana e Cisom, oltre a decine di professionisti del settore sanitario e logistico.