Maschere made in Riviera. Che trionfo a Venezia

La miglior maschera del carnevale di Venezia quest’anno è targata Rimini. Eleonora Rossi ed il compagno Alessandro Di Filippo domenica scorsa hanno vinto il premio di migliori maschere della Laguna, ottenendo un posto nella finale del prossimo weekend. "E’ iniziato tutto per gioco – racconta la riminese – Io non avevo mai partecipato ad un carnevale, mentre il mio compagno sì. Così mentre guardavamo le foto degli anni passati, mi è venuta voglia di fare qualcosa di più estroso".

Dalle parole ai fatti: Eleonora e Alessandro si sono messi subito all’opera e da settembre hanno iniziato a lavorare sul loro progetto coloratissimo. "Non è stato per nulla facile, io non sono una sarta, ma alla fine ce l’abbiamo fatta – riprende –. C’è stato tanto lavoro dietro, ma è tutta opera nostra. Tra materiali e tutto il resto abbiamo speso circa 6 mila euro. Mi sono fatta aiutare solo nell’esecuzione dei cappelli da una cappellai cesenate, Simona di Madame Esse". Giorno dopo giorno le maschere e i vestiti prendevano forma e il carnevale di Venezia sembrava sempre più vicino. "Le maschere sono quelle mute, classiche del carnevale veneziano, colme di mistero – riprende lei –. Per i vestiti invece abbiamo optato per qualcosa che riprendesse Casanova, il tema della manifestazione di quest’anno e soprattutto lo stile del 1700. I colori sono invece un vero e proprio omaggio all’antica Repubblica, la spensieratezza ed il divertimento che vengono fuori dal colore dominante, il rosso e i tanti strass e paiettes".

Non c’è stato nulla da fare, non appena la coppia mascherata ha messo piede in Laguna la curiosità delle persone non è tardata ad arrivare. "Ci chiedevano tutti foto e selfie, ognuno ci fermava, per arrivare in piazza San Marco ci abbiamo messo quasi tre ore. Lì abbiamo capito che avevamo fatto davvero un ottimo lavoro. Ci scrivono persone da Russia e Cina per farci i complimenti, non me lo sarei mai aspettato". E tra una foto e l’altra, Casanova e la sua dama hanno attirato anche l’attenzione del presentatore sul palco della piazza veneziana. "Ci ha invitato sul palco e convinto ad iscriverci al concorso. Alla fine abbiamo vinto il premio come miglior maschera, ottenendo un posto per la finale di domenica prossima. Ora ci ho preso gusto, a breve inizierò un corso di cucito teatrale e sto già pensando alla maschera per il prossimo anno"

Federico Tommasini