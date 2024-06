Masciadri guarda già al futuro: "Ma quanti rimpianti per Rieti"

È il momento delle riflessioni e dei pensieri, in casa Rbr. Estate vuol dire mercato e con esso l’imminente arrivo di una nuova figura dirigenziale, che sarà con ogni probabilità Alessandro Bolognesi, ex direttore sportivo di Napoli. Giugno vuol dire vacanza per tanti e lavoro assiduo per altri, come ad esempio il capitano Stefano Masciadri. ’Mascio’, out da quella maledetta partita di Torino per il distacco della fascia plantare, sta recuperando e migliorando la condizione di settimana in settimana. "Procede tutto come da programma, non mi lamento – dice proprio il capitano di Riviera Banca – L’ultima visita di controllo dal dottor Rodolfo Rocchi è stata due settimane fa, poi riabilitazione e rinforzo al centro Saulle insieme a Diego Bartolini. Da lunedì sono senza stampelle e cammino bene. La prossima visita? Il 17 giugno, poi si potrà probabilmente cominciare a fare qualcosa sul campo. Di sicuro l’intenzione è quella di non forzare per bruciare le tappe, ma recuperare bene per ripresentarsi nel migliore dei modi quando si ricomincerà".

Nel momento del crac, solo il diretto interessato ha capito immediatamente la gravità dell’infortunio. "È così, ho sentito un rumore sordo... come quello di un elastico rotto. Lì ho realizzato che qualcosa di grave era successo. Dispiace parecchio, perché la squadra aveva conquistato i playoff in striscia e arrivava da un grande periodo. Meritavamo di giocarcela nella migliore condizione possibile. Questo è il più grande rimpianto della stagione, ma non dipende da nessuno. Mi dispiace non aver potuto dare una mano in quel periodo. Resto convinto che, al completo, quella con Rieti sarebbe stata la serie più bella del primo turno, sicuramente molto combattuta". Ora invece in gara rimangono 4 squadre, con la sfida tra Cantù e Trieste che designerà una promossa e quella tra Trapani e Fortitudo che manderà in A un’ulteriore squadra.

Chi salirà in massima serie? "In un caso io dico Trieste – prosegue Masciadri -, è reduce da un gran periodo ed è un po’ più profonda di Cantù. Dall’altra parte dico gara5 e alla fine Trapani". Del futuro non v’è certezza, con gli accordi per i rinnovi e gli addii che si materializzeranno dopo l’arrivo del nuovo dirigente. Di certo, quella del 2024-2025 sarà una A2 diversa. "Bella, bellissima. Si torna alla cara, vecchia A2. Quest’anno il livello si è rivelato alto, l’anno prossimo lo sarà ancora di più. Un gran bel campionato a girone unico con la prima promossa direttamente, i playoff e i play-in". Capitan Masciadri ha voglia di campo.

Loriano Zannoni