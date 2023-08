Massacra di botte la fidanzata Pizzaiolo arrestato a Bellaria

Pizzaiolo stagionale riempie di botte la fidanzata dopo una sfuriata per motivi di gelosia, e finisce in manette con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. È accaduto nei giorni scorsi a Bellaria, dove i carabinieri sono intervenuti per fare luce su una brutta vicenda che ha avuto come protagonisti una coppia di fidanzati del Veronese, entrambi lavoratori stagionali. Lui, 26 anni, lavora come pizzaiolo in un ristorante della città, mentre lei, 24 anni, ha trovato impiego come cameriera in albergo.

Qualche giorno fa, al mattino, la ragazza non si presenta al lavoro. Una amica e collega, non vedendola arrivare e sapendo dei trascorsi burrascosi tra lei e il fidanzato, si preoccupa e prova a chiamarla ripetutamente al cellulare. La 24enne non risponde e così la collega, conoscendo il proprietario dell’appartamento preso in affitto dalla coppia, decide di allertarlo chiedendogli di portare con sé le chiavi. Nel frattempo vengono avvisati anche i carabinieri e il 118. Quando i soccorritori entrano nell’abitazione, trovano la ragazza rannicchiata in un angolo, in lacrime e con la faccia piena di lividi. Tra un singhiozzo e l’altro, la giovane spiega subito che a ridurla in quello stato è stato il fidanzato, al termine di un litigio che sarebbe cominciato per motivi di gelosia. Rivela inoltre che già in passato ci sarebbero stati altri maltrattamenti. Viene portata in pronto soccorso, dal quale sarà dimessa con qualche giorno di prognosi.

Nel frattempo scattano le ricerche del pizzaiolo. Quest’ultimo viene rintracciato dai carabinieri nel giro di qualche ora e accompagnato in caserma per l’identificazione. Intanto l’appartamento viene passato al setaccio e i militari scoprono anche 100 grammi di hashish, oltre ad alcune dosi di cocaina che appartengono al pizzaiolo. L’uomo deve così rispondere non solo dei maltrattamenti, ma anche della detenzione dello stupefacente. Arrestato dai carabinieri, nei giorni scorsi è comparso davanti al gip del tribunale di Rimini per l’interrogatorio di convalida. Il fermo è stato convalidato dal giudice, che ha inoltre disposto nei confronti dell’indagato l’obbligo di dimora a Verona. La 24enne potrà invece rimanere a Bellaria e continuare a lavorare come cameriera fino al termine della stagione.