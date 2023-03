Massacra i genitori per estorcere loro denaro

Una rabbia selvaggia e incontrollata. Che lui, un 25enne, era solito sfogare devastando i mobili della casa o direttamente contro i genitori. Insulti, offese, minacce di morte, come quella di piantare un coltello nella pancia del padre. In alcuni casi vere e proprie aggressioni fisiche, che si andavano ad aggiungere a quelle verbali. E dietro ogni attacco d’ira, c’era molto spesso il bisogno di rimediare i soldi con cui comprare la droga. Richieste che, stando alla ricostruzione degli inquirenti, avrebbero nel tempo assunto i contorni di tentativi di estorsione. A mettere fine ad un grave caso di maltrattamenti in famiglia ci hanno pensato i carabinieri di Montescudo-Monte Colombo, dando esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Rimini Raffaella Ceccarelli.

L’indagine, coordinata dal sostituto procuratore Davide Ercolani, ha permesso di fare luce sui comportamenti aggressivi e vessatori che, a partire dall’autunno del 2020, sarebbero stati perpetrati dal 25enne, il quale al momento si trova in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria, ed è difeso dall’avvocato Valentina Vulpinari. Le richieste di denaro, stando a quanto riferito dagli stessi genitori che spaventati a morte alla fine hanno deciso di rivolgersi alle forze dell’ordine, erano diventate sempre più assillanti, accompagnate molto spesso da minacce. Tra gli episodi più gravi contestati al 25enne, anche quello che lo avrebbe visto brandire un coltello contro il padre e la madre, per fortuna senza mai ferirli, nel tentativo di spillare loro i soldi per l’acquisto dello stupefacente. In compenso, in un’occasione lo scalmanato avrebbe utilizzato la lama per fare a pezzi le tende di casa o la sella di uno scooter.

Un’altra volta, stando alla denuncia presentata ai carabinieri, avrebbe riconcorso il padre in strada, tirando un vaso di fiori contro il parabrezza della sua auto, mentre in un’altra occasione lo avrebbe colpito con dei pugni al volto. Condotte che sono state giudicate particolarmente gravi dagli inquirenti, che hanno ipotizzato per il 25enne i reati di maltrattamenti in famiglia ed estorsione. I poveri genitori vivevano ormai in uno stato di agitazione, ansia e paura perenne: ogni minimo pretesto era buono per fare esplodere la collera del figlio, che a volte nemmeno l’intervento dei carabinieri bastava a placare. Nei suoi confronti si sono ora aperte le porte del carcere, in attesa dell’interrogatorio di garanzia davanti al giudice delle indagini preliminari.