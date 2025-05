Massacra il rivale in amore. Denunciato per due volte

Vere e proprie spedizioni punitive. Per modalità e violenza sarebbe questo il modus operandi imputato a un 39enne originario della Valconca, che nell’arco di un paio di mesi ha rimediato altrettante denunce da ’Codice rosso’ presentate ai carabinieri da un 33enne di Misano, ’reo’ di essere semplicemente il nuovo compagno della ex moglie del denunciato. La prima di queste due presunte aggressioni fisiche si sarebbe consumata proprio sul luogo in cui la vittima lavora: in un supermercato di Rimini. Lì dove stando alla denuncia, il 39enne si sarebbe presentato trascinando sul pavimento il malcapitato per poi iniziare a colpirlo "brutalmente" con "calci e pugni al costato, sulla schiena ed in testa", ripercorre la vittima rivolgendosi ai militari dell’Arma. Una violenta sequenza che sarebbe stata ripresa per intero dalle telecamere dell’esercizio e per cui il 33enne pestato ha rimediato anche una prognosi complessiva di 45 giorni.

Da qui sarebbero insorti nel 33enne misanese i timori di incrociare di nuovo la propria strada con l’ex della sua attuale compagna. Tanto che, ad aprile, accompagnando la donna a casa dell’ex marito per prendere i due figli nati da quella relazione, il 33enne si sarebbe guardato bene dall’entrare in casa. Ma nemmeno questo accorgimento sarebbe bastato. Sempre secondo la seconda querela presentata ai carabinieri dalla vittima – assistita dall’avvocato Sara Arduini, dello studio legale Caroli – il 39enne resosi conto della presenza del rivale in amore non ci avrebbe pensato un attimo prima di uscire e dirigersi verso il 33enne. Ancora una volta, l’uomo si sarebbe quindi scagliato contro il nuovo compagno della moglie colpendolo ancora e ripetutamente con calci e pugni insistendo in una zona ben precisa dietro il cranio dove la vittima ha "una placca metallica" a seguito di un’operazione. Episodi che hanno portato il 33enne quindi a ipotizzare nei passaggi della denuncia-querela anche gli estremi per un tentato omicidio, oltre agli atti persecutori, chiedendo quindi all’autorità giudiziaria di disporre nei confronti dell’ex marito della compagna un divieto di avvicinamento.