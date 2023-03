Massacra la compagna Dopo la lite cade di sotto

"Venite al residence, il mio fidanzato mi ha aggredita". Un sos urlato da una donna ucraina di 44 anni al telefono, contattando i carabinieri della stazione di Miramare alle 3 di notte a cavallo tra sabato e domenica scorsa. Un sos che all’arrivo dei militari nel residence indicato dalla presunta vittima però è rientrato e derubricato a ’falso allarme’ dalla donna stessa, riferendo che si fosse trattato di una semplice litigata. Potrebbe essere finita qui, se non fosse che poche ore dopo, attorno alle 7.45, un’altra telefonata raggiunge i carabinieri di Miramare, con un passante che riferisce che da quello stesso residence un uomo si sia appena gettato dal balcone franando sul tendone di un ortofrutta al piano terra. Al ritorno dei militari, questa volta, la 44enne è di nuovo lì, ma questa volta sul suo viso e corpo i segni di un’aggressione sono evidenti, al contrario del primo controllo.

Non solo, perché l’uomo franato dal balcone è proprio il compagno della donna, operaio ucraino di 38 anni, che, secondo le ricostruzioni eseguite dai militari attraverso l’ascolto di testimoni e coinvolti, dopo la prima visita delle forze dell’ordine sarebbe tornato a litigare violentemente con la compagna, arrivando a sferrarle diversi pugni e colpi al volto e al corpo e facendola sbattere persino contro il lavandino. Una litigata furiosa continuata nella hall del residence all’alba e al termine della quale il 38enne sarebbe risalito nella stanza, salvo poi non riuscire più a riaprire la porta per uscire. Sarebbe stato questo il motivo per cui il 38enne si è gettato dal terrazzo, attirando l’attenzione e il ritorno dei carabinieri, che lo hanno quindi arrestato per il reato di maltrattamenti. Mentre la compagna però non ha sporto denuncia nei suoi confronti e ha rifiutato di trasferirsi in una casa protetta.