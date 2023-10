Massacrata dal marito. Il nipotino di Angela ha visto il nonno mentre la uccideva

Da quella sera non è più lui. Dopo aver visto la nonna a terra, in un lago di sangue, la testa quasi recisa da una delle coltellate inferte dal nonno. È uno dei nipotini di Angela Avitabile, la 59enne massacrata dal marito Raffaele Fogliamanzillo nella loro casa in via Portogallo il 22 aprile dell’anno scorso. Ma il bambino di 7 anni non avrebbe visto solo il cadavere. Il piccolo, uno dei due figli di Anna (la più grande dei tre figli di Angela e Raffaele), avrebbe assistito anche al delitto. Dai racconti fatti dal bambino, e soprattutto dai suoi disegni, si intuisce che quella sera è riuscito a vedere qualcosa. Ecco perché oggi, alla nuova udienza in Corte d’Assise del processo contro Fogliamanzillo, parlerà anche la psicologa che ha in cura il bambino da mesi. Proverà a spiegare il significato dei macabri disegni fatti dal piccolo.

Ma in aula oggi verrà ascoltato anche Ferdinando Fogliamanzillo, 39 anni, uno dei tre figli della coppia. Nell’udienza precedente, a settembre, erano già stati sentiti i fratelli Anna (41 anni) e Maicol (24). Con le loro drammatiche testimonianze avevano dipinto il padre come "un uomo violento e ossessionato dalla gelosia". Un padre che "si comportava da boss in casa" e che girava sempre con un coltello, che di notte teneva in camera da letto. Un uomo affetto da disturbi psichiatrici, in cura da anni. Per questo i figli, temendo per l’incolumità della madre Angela e di loro stessi, più volte avevano chiesto al Centro di salute mentale di Rimini di farlo ricoverare. Assistiti dagli avvocati Aidi Pini e Milena Montemaggi, i tre figli si sono costituiti parte civile nel processo contro il padre. E non credo alla tesi dell’avvocato di Fogliamanzillo, Viviana Pellegrini, secondo cui l’uomo quella sera, quando ha massacrato Angela con 11 coltellate (il primo colpo le ha quasi reciso la testa), sarebbe stato "incapace di intendere e volere". "Chiediamo giustizia per nostra madre", ripetono Anna, Ferdinando e Maicol. Che ai giudici hanno raccontato che, durante un incontro in carcere, il padre li ha minacciati dicendo: "Quando esco finisco il lavoro e vi faccio fuori". Non sarebbe stata la prima volta in cui Fogliamanzillo ha minacciato di morte i figli. "Lo faceva di continuo con noi e nostra madre", ha rivelato Maicol.

ma.spa.