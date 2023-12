Massacrata di botte. In manette l’aguzzino

Sotto l’effetto di sostanze, ha maltrattato per l’ennesima volta la moglie e per questo è stato arrestato. Un 50enne residente a Rimini è stato arrestato giovedì scorso a dalla polizia di Stato per maltrattamenti in famiglia. In evidente stato di alterazione dovuta all’abuso di alcol e all’uso di stupefacenti, l’uomo ha aggredito la moglie verbalmente e fisicamente. La donna, che già in passato era stata maltrattata dal marito, ha chiesto aiuto alla polizia. Giunti sul posto, intorno alle 21, gli agenti hanno ascoltato la donna, che visibilmente impaurita e scossa, ha riferito di essere stata schiaffeggiata dal marito e che aveva intenzione di denunciarlo. In casa, i poliziotti hanno trovato l’uomo disteso sul letto con lo sguardo perso nel vuoto e in evidente stato di alterazione dovuta alla probabile assunzione di sostanze stupefacenti. Agli agenti il 50enne ha negato le proprie responsabilità tentando di spingerli fuori dell’appartamento. Visto che quello di giovedì era il terzo intervento in soccorso della donna, l’uomo è stato tratto in arresto per maltrattamenti contro i familiari e conviventi e accompagnato nella casa circondariale di Rimini.

È invece accusato di stalking un 54enne riminese finito in carcere dopo aver violato il divieto di avvicinamento a cui era stato sottoposto dal giudice, insieme all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tre volte alla settimana. Nei giorni scorsi, l’uomo – che sta affrontando un processo per atti persecutori – ha continuato imperterrito a tormentare l’ex compagna, appostandosi sotto casa sua e aspettando che uscisse dall’appartamento. Non appena l’ha vista salire in auto insieme al nuovo compagno, è uscito allo scoperto, correndole incontro e cominciando a gridare. Ha aperto lo sportello dell’abitacolo, intimandole di ritirare tutte le denunce presentate contro di lui. Non pago, ha inoltre affrontato il nuovo compagno della donna tanto che per poco non è stata sfiorata la rissa. Per fortuna, sul posto è accorsa una pattuglia dei carabinieri della stazione di Miramare, che hanno fatto scattare le manette ai polsi del 54enne. Il giudice monocratico, esaminato il fascicolo, ha quindi deciso di disporre un aggravamento della precedente misure cautelare, facendolo accompagnare in carcere.