Massaggi hot nel centro di San Giovanni . I gestori: "Non c’era stimolazione sessuale"

Nuovo capitolo per l’operazione ’Vishuddha’ che nel 2019 portò alla chiusura di alcuni centri massaggi tra le Marche e il Riminese, tra cui uno a San Giovanni in Marignano. L’accusa ipotizzata è sfruttamento della prostituzione. Le dipendenti sarebbero state assunte con annunci sul web che offrivano un contratto a tempo indeterminato. L’indagine, della squadra mobile, era partita proprio da Ancona. Era l’ottobre del 2019 quando scattarono cinque misure cautelari per un totale di sei indagati. Due erano moglie e marito, di origine pugliese, di 45 e 38 anni a cui erano intestate le società, e quattro coordinatrici dei nove centri sparsi in tutta Italia, donne tra i 37 e i 44 anni residenti tra la Puglia e l’Abruzzo. I sei sono tutti finiti a processo per associazione a delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione. Mercoledì in tribunale ad Ancona è stato sentito quello che per l’accusa è ritenuto il proprietario dei centri gestiti in società con la moglie. L’imputato ha negato di aver organizzato un giro di prostituzione all’interno delle sue attività.

"Quello di Ancona è il primo che abbiamo aperto – ha spiegato rispondendo alle domande del pubblico ministero Andrea Laurino - ma per fare massaggi tantrici, non c’era stimolazione sessuale". Il 45enne pugliese ha riferito che era lui a scegliere il personale e anche le massaggiatrici che "dovevano essere persone serie". Alle massaggiatrici andava il 40% del costo del massaggio che era di 100 euro per un’ora. "I turni si stabilivano in una chat di lavoro - ha continuato l’imputato - le ragazze le formavo io con lezioni anche pratiche, poi facevano corsi, almeno quattro nel primo anno". Con il cliente si stava nudi "ma non per agevolare prestazioni sessuali" e il massaggio era anche sui genitali "ma non era una masturbazione, non era per arrivare a un orgasmo". Le massaggiatrici avevano regole precise "se il cliente voleva di più potevano andarsene, venivano pagate lo stesso, se qualcuna ha fatto di più le abbiamo allontanate dal centro quando ce ne siamo accorti ma non era semplice capirlo". Il processo prosegue per sentire i testi della difesa. La prossima udienza è fissata il 12 giugno.