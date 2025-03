"Massima attenzione sulla Buzzi: bonifica in corso"

La bonifica e il piano di dismissione dell’ex cementificio Buzzi Unicem sono già in corso, a carico della proprietà. L’area dell’ex fabbrica sarà acquisita – assicura il Comune – solo dopo che gli enti competenti avranno accertato positivamente la conclusione delle operazioni di dismissione e di bonifica. Questa "sarà la condizione imprescindibile affinché l’area diventi di proprietà comunale". Così l’amministrazine di Santarcangelo replica ai timori sollevati dal neonato comitato dei residenti per l’ex Buzzi, guidato da Daniel Fabbri.

Il Comune, nel 2024, ha firmato l’inteso con Buzzi per acquisire gratuitamente l’area (di 122mila metri quadrati). L’acquisizione non si è ancora perfezionata perché la Buzzi ha chiesto una proroga per le operazioni di bonifica e dismissione dell’ex fabbrica. Proroga concessa "fino al 30 giugno 2025, che va nella direzione – osserva ancora il Comune – di maggiore accuratezza delle operazioni di bonifica e di tutela ambientale, tra cui la campagna di misurazione dei valori per tutta l’area, con una particolare attenzione alle acque di falda".

Secondo i residenti, ci sono "punti specifici" dove i livelli di inquinamento sono elevati. Il comitato ha chiesto un incontro urgente al Comune. E teme che la vicenda dei Mutoid possa in qualche modo essere ’strumentalizzata’ per accelerare le operazioni all’ex Buzzi, se l’amministrazine deciderà di spostare lì gli artisti. "Nonostante le più disparate proposte apparse nei giorni scorsi, non esiste al momento alcuna ipotesi che preveda lo spostamento dei Mutoid all’ex Buzzi", è la replica dell’amministrazione.

Che accusa poi il comitato di "dichiarazioni prive di fondamento, che sembrano mosse da un fine politico, dall’intento di accusare e utilizzare la vicenda per attaccare il Comune, più che dal genuino interesse per il futuro dell’area. La partita per la Buzzi, come quella per Mutonia, vanno gestite con massima serietà".