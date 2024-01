Massimo Boldi incontra il governo: "Presto un film a San Marino"

Lo aveva detto qualche mese fa, tra il serio e il faceto. "Facciamo un film di Natale a San Marino". Detto... quasi fatto. Massimo Boldi non scherzava affatto.

Presto il Titano sarà il set di un film. Due dei più celebri protagonisti della commedia italiana, l’attore Massimo Boldi e il regista Neri Parenti, hanno raggiunto ieri il Titano per incontrare alcuni membri del Congresso di Stato. Boldi e Parenti, protagonisti delle più celebri produzioni cinematografiche comiche, accompagnati dall’autore Gianluca Bomprezzi e dai produttori Fabio Boldi e Federico Saraceni, hanno presentato un progetto cinematografico, che il Congresso di Stato ha avvallato e che sosterrà, per una produzione da tenersi sul territorio sammarinese.

All’incontro hanno partecipato il segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati e il segretario di Stato all’Industria, Fabio Righi oltre ai rappresentanti delle altre segreterie di Stato che saranno coinvolte nell’iniziativa. Al termine dell’incontro, cui faranno seguito ulteriori riunioni esecutive e una prima bozza di sceneggiatura, la delegazione è stata ricevuta in udienza privata dai Capitani Reggenti. "La Repubblica di San Marino – dice il comico milanese che spesso e volentieri ultimamente fa tappa nella piccola Repubblica – è il set cinematografico ideale per qualsiasi tipo di produzione, ne conosco le peculiarità da quando mi ci portava Little Tony e da quel tempo ne sono affascinato. Credo che il progetto presentato sia di alto livello, sono certo che presto ne vedremo gli sviluppi".

"Da tempo – dice il ministro Pedini Amati che Boldi lo aveva incontrato a fine agosto e da quell’incontro era nata l’idea di un ’cinepanettone’ – sostengo che la Repubblica di San Marino possa ospitare produzioni cinematografiche che favoriscano la promozione e l’economia del territorio. Massimo Boldi, Neri Parenti, Gianluca Bomprezzi e la delegazione che abbiamo incontrato oggi (ieri, ndr) ha un progetto serio che il Congresso di Stato si è impegnato a sostenere".

"Il settore delle produzioni cinematografiche – sottolinea il ministro Righi che, proprio come Pedini Amati, Boldi lo aveva incontrato qualche mese fa sul Titano – offre interessanti opportunità di sviluppo economico. Molto interessante discutere delle grandi opportunità di questa industria sulle quali lavoreremo insieme per sviluppare anche le necessarie normative".