Rimini, 25 novembre 2019 - La Regina ha il suo campione del mondo e che campione, anche a tavola in un certo senso. Visto che lui, Massimo Brunaccioni, cattolichino classe 1985, sabato 16 novembre a New York, è salito sul podio più importante e prestigioso del Natural Bodybuilding come campione del mondo nella categoria «Men’s Physique» ma è anche un deciso sostenitore della cucina vegana, della quale ha scritto pure un libro di ricette e curiosità con la madre Danila Callarelli, diventandone così un portavoce nel mondo.

Massimo, quando hai iniziato a fare sport?

«Avevo 5 anni quando ho iniziato a giocare nel Superga poi ho proseguito fino a giocare nel Santarcangelo, allora in serie D, quando poi mi sono trasferito a Milano per lavoro. Ed intanto ho sempre continuato ad allenarmi in palestra».

Come ti sei avvicinato al bodybuilding?

«E’ successo gradualmente. Quando per motivi etici ho scelto un’alimentazione a base vegetale, mi sono preoccupato di come avrebbe reagito il mio corpo senza carne e derivati animali, in un ambiente, come quello della palestra, dove si pensava che senza chili di pollo e litri di albumi, non si potesse neanche sperare di mettere su muscoli. Ho fatto ricerche, ho studiato tanto e ho sperimentato su di me che potevo crescere e inoltre migliorare la mia salute, anche con un’alimentazione vegana. Da quando sono vegano la mia massa muscolare è aumentata di 10kg! Questi risultati mi hanno incoraggiato a partecipare a gare italiane e internazionali dove ho riportato ottimi risultati. Così pure mia moglie Eleonora Ambroggi, anche lei vegana. Lo scorso anno lei ha vinto il campionato del mondo nella categoria Bikini, sempre di Natural Bodybuilding».

Cosa significa «Natural Bodybuilding»?

«Gli atleti «natural» possono mangiare di tutto ma non possono assumere sostanze anabolizzanti, diuretici o altro. La federazione è molto severa».

Hai pure scritto un libro sullo stile di vita vegano.

«Esatto, lo scorso anno è uscito «Vegan Coach», scritto insieme con mia madre Danila Callarelli, ottima cuoca vegana. Nel libro c’è la mia storia, il perché sono diventato vegano, tanti consigli di allenamento e tantissime ricette vegane mediterranee». Abiti e lavori in Lombardia, ti senti ancora legato a Cattolica?

«Cattolica è sempre nel mio cuore, là c’è la mia famiglia, gli amici ed ogni occasione è buona per tornarci».



