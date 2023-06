Massimo Marchini salutato e ringraziato da Bellaria Igea Marina per i 9 anni da presidente di Luce sul Mare

"A nome dell’amministrazione comunale tutta, saluto e ringrazio di cuore Massimo Marchini per quanto fatto in questi nove anni da presidente di Luce sul Mare, preceduti da un’altrettanto proficua esperienza nelle vesti di vice presidente. Quello di Marchini, è stato un grande contributo alla causa e alla crescita di Luce sul Mare, sempre contraddistinto da spirito collaborativo a tutto campo, nei confronti della comunità, delle istituzioni tutte ed in particolare verso il Comune di Bellaria Igea Marina", queste le parole del sindaco Filippo Giorgetti a seguito dell’avvicendamento avvenuto ai vertici di Luce sul Mare nell’ultima assemblea dei soci di venerdì. "Tre mandati di presidenza – continua il primo cittadino – che hanno contribuito a consolidare il ruolo della struttura quale punto di riferimento in campo riabilitativo e socio sanitario, e che soprattutto hanno visto crescere nella nostra comunità la percezione del valore di Luce sul Mare: sotto il profilo sociale, culturale e in tema di inclusione delle persone più fragili". "Rivolgo un benvenuto alla nuova presidente Silvia Carabini – chiosa – con l’auspicio che possano trovare continuità i rapporti collaborativi e le positive relazioni istituzionali instaurati e coltivati nel recente passato".