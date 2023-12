Massimo Montanari ora in maggioranza

Si allarga la maggioranza di governo. Ieri pomeriggio era attesa in consiglio comunale la nomina del nuovo consigliere Massimo Montanari al posto di Claudio Cecchetto. Detto e fatto, ma con un cambio di casacca. Infatti Montanari si è seduto da subito sui banchi della maggioranza completando l’operazione di avvicinamento tra Cecchetto e la giunta. Poco dopo sulla pagina Facebook del Partito democratico compariva questo messaggio: "L’ingresso in consiglio Comunale di Massimo Montanari della ‘Lista civica Cecchetto’ e la sua collocazione sui banchi della maggioranza è un fatto politicamente molto rilevante e che fa bene a Riccione. La decisione della Lista Cecchetto è maturata nel tempo con il dialogo e il confronto con il leader della lista che ha sempre manifestato attenzione e interesse verso l’azione dell’Amministrazione Angolini per il bene di Riccione. Auguri quindi a Montanari per il nuovo impegno che lo attende e piena disponibilità alla collaborazione da parte del Pd e del suo gruppo consigliare, a lui come a tutti gli altri consiglieri di coalizione. Con la scelta di Massimo Montanari la maggioranza si amplia e si rafforza".