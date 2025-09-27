Massini, Riondino, Malika Ayane: stagione per tutti i gusti a Cattolica

Dalla commedia al teatro civile, dal musical alla danza. La nuova stagione del teatro della Regina e del Salone Snaporaz di Cattolica si presenta con un ricco cartellone, spaziando tra tanti generi in un mix di linguaggi. Sul palco nomi di primo piano della scena e della musica italiana come Massini, Riondino, Solfrizzi, Calabresi, Malika Ayane, Cristicchi. Non mancano le novità. La rassegna, che dal 3 ottobre apre la vendita degli abbonamenti, quest’anno propone anche musical e circo contemporaneo.

Si parte il 9 novembre con Perfetti sconosciuti che segna il debutto alla regia di Paolo Genovese: in scena (tra gli altri) Valeria Solarino e Paolo Calabresi. È invece interprete dello spettacolo tratto da Brokeback Mountain la cantante Malika Ayane: con lei sul palco (il 27 novembre) anche Edoardo Purgatori e Filippo Contri. A dicembre si apre la sezione ‘Altri linguaggi’ con Pierluca Mariti e il suo Grazie per la domanda (l’11), seguito dal concerto di Natale della Filarmonica Toscanini (il 20). Gennaio partirà con Ater Balletto con lo spettacolo Dreamers(il 9), seguito dal musical Aladin di Stefano D’Orazio con musiche dei Pooh e Max Laudadio (il 17). Il 20 sul palco Stefano Massini con il suo nuovo spettacolo su Trump: Donald. Storia molto più che leggendaria di un golden man. A febbraio sarà la volta di Michele Riondino con Art, commedia francese di Yasmina Reza tra le più rappresentate nel mondo (l’1), e di Play Dead dei canadei People Watching (il 26). A marzo Simone Cristicchi in Franciscus (il 3), il Balletto di Milano con Romeo e Giulietta (il 7), Emilio Solfrizzi nell’Anfitrione di Plauto (il 12), Ale & Franz in Capitol’Ho (il 27). Chiude la stagione al teatro della Regina la compagnia berlinese Familie Flöz con Feste (l’8 aprile). A questi spettacoli si aggiungono i 9 allo Snaporaz che partono il 13 novembre: tra i protagonisti Enzo Vetrano, Stefano Randisi e Silvio Castiglioni. Un cartellone che, sottolineano la sindaca Franca Foronchi e l’assessore alla cultura Federico Vaccarini, "interpreta l’anima delle nostre politiche culturali". "Un teatro no limits – aggiunge la direttrice Simonetta Salvetti – che fa del teatro della Regina un unicum in Italia".

Nives Concolino