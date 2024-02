Massironi in scena con il Malloppo: "Il teatro è il mio posto privilegiato"

di Nives Concolino

Sarà Il Malloppo, dark comedy del drammaturgo britannico Joe Orton, a inaugurare la stagione teatrale dell’Auditorium della Fiera di Morciano. In scena, stasera alle 21, una Marina Massironi in splendida forma con Gianfelice Imparato e Valerio Santoro e i giovani Giuseppe Brunetti e Davide Cirri. Il racconto di quest’opera, per la regia di Francesco Saponaro, si dipana partendo da due inesperti ladri che svaligiano la banca accanto all’impresa di pompe funebri, dove lavorano. Un colpo che però li costringe a nascondere la refurtiva nella bara della madre di uno di loro appena deceduta. La storia procede tra furti, omicidi, intrighi amorosi e indagini. Un vortice di situazioni tipiche dell’umorismo nero britannico, che qui attacca i capisaldi della società borghese.

Il malloppo, una commedia nera?

"Nerissima, inglese, molto ritmata e con punte surreali. L’impianto è quello di una farsa parodiata, grottesca perché gli accadimenti sono unici e soprattutto perché i personaggi che raccontano la storia sono bivalenti, se non trivalenti, nel senso che con questa farsa si ride molto".

Al centro una rapina.

"È commessa da due giovani protagonisti, amici, amanti, scavezzacollo dalle dubbie qualità. La rapina s’intreccia con il cadavere di una defunta, madre di uno dei due ragazzi. Ci sono poi io, l’infermiera della defunta, e il suo marito vedovo, un commissario che arriva in questa casa ultraborghese, bigotta, integralista, per smascherare i vari reati. Il testo è stato scritto da Joe Orton negli anni Sessanta, dove c’era da scardinare un perbenismo legato anche al protestantesimo".

L’autore preferiva parlare di farsa?

"Orton prediligeva il sottile confine che c’è tra la tragedia e la farsa, quindi gli accadimenti più drammatici che si mischiano con quelli più grotteschi, i dialoghi sono molto brillanti e le battute anche molto amare e ciniche, però a tratti si ride pure amaramente delle cadute di stile della borghesia".

È nel cast del film 50 Km all’ora, ancora in sala, c’è altro per il grande schermo?

"Il film con Fabio De Luigi e Stefano Accorsi, entrambi bravissimi e affiatati, è molto garbato e divertente. Nel fare quel cameo mi sono divertita tantissimo. In futuro per il cinema vediamo se offrono ruoli interessanti". Cos’ha ora in programma?

"Fino ad aprile sarò impegnata col teatro. Maggio mese delle rose, vorrei godermelo in riposo. Mi piacerebbe poi scrivere qualcosa per il teatro, per me e per altri. Dopo aver fatto l’adattamento per Sorelle di Lidia Ravera con Nicoletta Fabbri, mi è venuta voglia di esplorare la scrittura partendo da storie esistenti. Il teatro resta infatti il mio posto privilegiato".