Mastandrea presenta ‘Nonostante’. Il Fulgor si prepara al tutto esaurito

Viaggia verso il soldout l’appuntamento al cinema Fulgor con Valerio Mastandrea. Manca davvero una manciata di posti in sala ancora liberi per l’anteprima di Nonostante, il nuovo film che vede Mastrandrea regista e interprete. Sabato alle 16, l’attore presenterà la proiezione della sua opera, che debutterà nelle sale dal 27 marzo. Una pellicola ha aperto la sezione ‘Orizzonti’ alla 81esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

Nonostante è una storia d’amore che finisce per stravolgere le vite di due pazienti ricoverati nello stesso ospedale. Accanto a Mastandrea un cast che vede protagonisti Dolores Fonzi, Lino Musella, Giorgio Montanini, Justin Alexander Korovkin, Barbara Ronchi, Luca Lionello e Laura Morante. La storia a cui dà forma il regista vive tra le mura di un ospedale. È qui che l’anima di un uomo in coma, mentre il suo corpo giace nel letto, vaga in giro per l’ospedale e ’parla’ con gli altri pazienti. Tutto cambia quando nella stanza arriva un giovane, finito in coma dopo un incidente stradale. In quel momento la quotidianità dell’uomo viene stravolta e si affaccia un pensiero che prima era sommerso: il desiderio di tornare al mondo. Nonostante è dedicato ad Alberto Mastandrea, il padre di Valerio, scomparso nel 2023.

a.ol.