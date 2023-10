Match ad alta tensione. Petardi e fumogeni lungo la via Emilia. Scintille a Savignano

Una giornata esaltante quella di ieri, un primo ottobre che nel calendario aveva in programma l’attesissimo derby Cesena-Rimini. Una partita molto sentita, che nascondeva dietro al manifesto entusiasmo dei tifosi dell’una e dell’altra squadra, anche le preoccupazioni per eventuali scontri tra le due tifoserie rivali che in passato hanno più volte dato il peggio di sè. Ma la paura, la tensione e la fibrillazione del pre partita hanno lasciato il posto allo spettacolo e a momenti di grande emozione subito dopo il fischio di inizio. La sfida tra le due squadre romagnole si è conclusa, in un alternarsi di emozioni e colpi di scena, con la vittoria del Cesena che ha segnato 5 gol e ne ha incassati 2 dalla squadra biancorossa.

Sul posto lo spiegamento delle forze dell’ordine era notevole. Oltre 200 agenti, tra polizia, carabinieri e polizia locale che hanno tenuto le due tifoserie rigorosamente distanti dall’inizio alla fine, ma anche prima e dopo la gara. A cominciare dalla partenza della tifoseria del Rimini, che è stata scortata dagli agenti nel tragitto dallo stadio riminese lungo tutta la via Emilia fino all’ingresso dello stadio Manuzzi. A sorvegliare dall’alto anche l’elicottero della polizia, mentre a terra uno ’squadrone’ di agenti si muoveva accompagnando i tifosi e attendendoli nei punti più ’caldi’ del percorso. Intanto le bandiere volteggiavano nell’aria, quelle biancorosse e quelle bianconere, accompagnate dai clacson di auto e motorini che sono arrivati in massa per assistere allo spettacolo. Quattordicimila tifosi hanno riempito lo stadio e di questi, oltre 2.000 erano riminesi. E una grande vittoria è stata anche quella delle forze dell’ordine che hanno domato gli ultras e hanno garantito il bene e il diritto più importante per ogni cittadino: quello della sicurezza. In passato le due tifoserie avevano avuto pesanti scontri, l’ultimo dei quali l’8 gennaio 2023 a Ponte Pietra. Una partita, quella di ieri, cominciata e finita senza scontri e senza gravi incidenti, con le pattuglie e le forze a piedi che si muovevano in ogni parte della città anche dopo la gara. Una città che appariva blindata e che non lasciava spazio di incontro a quelle nicchie ristrette di tifosi violenti che con il vero tifo non hanno niente a che vedere.

A quegli ultras che usano il calcio come pretesto e si nutrono solo di violenza: una netta minoranza. Una minoranza che si è comunque fatta sentire dopo la partita, nel viaggio di ritorno a casa, da Cesena a Rimini. Lungo la via Emilia, davanti all’azienda Avizoo a Longiano, un gruppo di tifosi ha lanciato un fumogeno in un fosso causando un piccolo rogo che per fortuna non ha creato grossi danni, e poco più avanti, all’altezza del Bar Cesare a Savignano, i riminesi hanno fatto scoppiare alcuni petardi verso altri tifosi del Cesena, davanti al bar che ha tirato giù le serrande per evitare guai. Erano presenti le forze dell’ordine in gran numero e tutto è tornato presto alla normalità.